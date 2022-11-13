الإمارات تحكم على فتاة نيجيرية بالحبس لمدة عام بسبب نشر فيديو!

العالم ـ الإمارات

وذكر "بنيامين"، في حوار أجراه مع صحيفة "بونش" النيجيرية، أن أخته المسجونة، البالغة من العمر 38 عامًا، قامت بتصوير مقطع فيديو يوثق سوء معاملة للنيجيريين من قبل ضباط الهجرة الإماراتيين.

وأوضح أن "دينشي" سافرت إلى دبي في 30 أغسطس/آب الماضي، واحتُجزت بمطار الإمارة مع الكثير من النيجيريين، بدعوى أنهم يحملون تأشيرة عائلية ولا يمكن السماح لهم بدخول البلاد إلا بوجود أحد أفراد أسرهم، مشيرا إلى أن شقيقته الثانية "نانفي" تعيش في دبي، ولهذا السبب سافرت "دينشي" بتأشيرة عائلية.

وإزاء ما جرى، جاءت "نانفي" إلى مطار دبي لتعرف سبب احتجاز أختها، وكثير من النيجريين، لنحو 9 ساعات، رغم وجود ما يفيد بوجود ذويهم في الإمارة، وبعد حضورها قرر ضباط الهجرة الإماراتيون إخلاء سبيل "دينشي"، حسبما يروي "بنيامين".

وأشار شقيق النيجيرية المسجونة إلى أنها قامت بتصوير مقطع فيديو أثناء ساعات الاحتجاز شكت فيه من سوء المعاملة التي تعرضت لها مع باقي النيجيريين، وأظهرت فيه كثير منهم وهم يتجادلون مع ضباط الهجرة حول سبب احتجازهم.

وبعد 6 أيام، انتشر خلالها الفيديو عبر تويتر، فوجئت "دينشي" باستدعاء شرطة دبي لها، لتذهب ومعها أختها "نانفي" إلى مقر الشرطة، وعندما وصلت إليه احتجزتها إدارة التحقيقات الجنائية، بدعوى التحقيق في أمر يخص حساب لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر "بنيامين" أن "دينشي" تعاونت مع المحققين وأعطتهم هاتفها، ثم أخبرتهم أنها ستحذف الفيديو المنشور، وفعلت ذلك أمامهم.