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رئيس العراق يتلقّى رسالة تهنئة من الرئيس الصربي

رئيس العراق يتلقّى رسالة تهنئة من الرئيس الصربي
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

تلقّى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، رسالة تهنئة من الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش.

العالم - العراق

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية صربيا لدى العراق بالوف اوروش" ،مبيناً أن "السفير اوروش سلّم رسالة تهنئة من الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش الى رئيس الجمهورية".

وقدّم الرئيس الصربي في رسالته بحسب البيان ،"تهانيه الى رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه، متمنياً له النجاح في عمله"، معرباً عن "رغبته باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وصربيا وبما فيه مصلحة شعبي البلدين".

فيما حمّل الرئيس عبد اللطيف رشيد السفير الصربي شكره للرئيس فوتشيتش على تهانيه، متمنياً له دوام النجاح وللشعب الصربي التقدم والازدهار.

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