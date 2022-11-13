مواقع التواصل تستهجن خطوة اماراتية جديدة في طريق التطبيع

العالم - الإمارات

فيما شهد وصول إفرايم ميرفيس، إلى الإمارات لحضور منتدى أبوظبي للسلم، احتفاءً إسرائيلياً واسعاً وترحيباً إماراتياً، في أول زيارة رسمية لدولة عربية في تاريخ مكتبه منذ ثلاثمئة وثمانية عشر عاماً. واعتبر المغردون هذه الزيارة امعانا من قبل الامارات في التطبيع والترويج لدمج كيان الاحتلال الاسرائيلي بالمنطقة.

وغرد "عمر":"الحاخام الأكبر يزور الإمارات وشيوخ الخنوع يستقبلوه بالأحضان لنيل مباركته دعاة الابراهيمية أخطر على الأمة من كل عدو".

اما تركي الشلهوب فكتب:"الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في الإمارات يشكر الإمارات على دعمها الكبير للجالية وتعاونها لتحسين معيشة أفرادها على الأراضي الإماراتية. الإمارات "إسرائيل" الخليج!".

وجاء في تغريدة علی صفحة "فلسطين اون لاين":الإمارات تفتح أبوابها للحاخام الإسرائيلي الأكبر "أفرايم ميرفيس" الذي دعا للمزيد من اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في زيارة رسمية هي الأولى لدولة عربية منذ 318 عاماً".