الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: 11 اصابة على الاقل في انفجار في شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول والسلطات تعلن المنطقة دائرة أمنية مغلقة

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد موقف الشعب السعودي من الحرب على اليمن

البطل اللبناني بكرة المضرب ينضم للائحة الشرف برفض التطبيع

مراسل العالم.. سماع صوت انفجار اسطنبول من مسافة 5 كيلومترات

قائد قوة الدفاع الجوي الإيرانية: مدى المنظومة الصاروخية "باور 373" تضاعف خلال 16 شهرا

المفتي قبلان يعارض مؤتمر دولي لحل انقاذي لمشكلة لبنان

مواقع التواصل تدعو لإطلاق سراح الداعية السعودي سعود الهاشمي