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وصول "بايدن" و"لافروف"إلى "بالي" للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

وصول
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تجمع قادة أكبر قوى اقتصادية في العالم.

العالم - اقتصاد

وفي هذه القمة يمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء والأربعاء، الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

ويسبق مشاركة بايدن في قمة العشرين، لقاء يعقده الاثنين مع نظيره الصيني شي جينبينغ ولقاءات ثنائية أخرى.

ومن جانب آخر أعلن الكرملين الجمعة غياب الرئيس الروسي عن مجموعة العشرين بسبب قيود جدول الأعمال.
ووصل الوزير الروسي على متن طائرة روسية رسمية حطت في مطار دينباسار آتيا من بنوم بنه، حيث حضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان، مجموعة العشرين إلى التركيز على القضايا الاقتصادية التي تأسست من أجلها هذه الصيغة التي تجمع الاقتصادات الرئيسية في العالم، بدلاً من القضايا الأمنية التي تقع ضمن اختصاص الأمم المتحدة.

وقالت: "نرفض رفضاً قاطعاً تسييس مجموعة العشرين، وإدخال مواضيع غير ذات صلة وتتعمّد المواجهة في مناقشاتها، وعزل المشاركين على أساس اتهامات كاذبة".

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