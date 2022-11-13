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"هجومًا دنيئًا"..اردوغان يعلق على انفجار اليوم في اسطنبول

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن الانفجار في شارع استقلال بمدينة إسطنبول، نتج عن هجوم إرهابي دنيء.

العالم - تركيا

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقب الحادث،بأن تفجير اليوم عمل إرهابي دنيء، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين.

ولفت أردوغان الى "هناك سيدة ضالعة فيه ولا تزال التحقيقات جارية" مؤكدا على "أن السلطات تعمل على تحديد هوية منفذي التفجير وسينالون العقاب المناسب لهم".

وأضاف،"أن الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر الإرهاب فيها لن تحقق طموحاتها، مشددا على أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه".

وأشارت وسائل إعلام تركية، الى مخاوف البلاد من أن يكون انفجار اليوم مقدمة لسلسلة تفجيرات مع قرب الانتخابات.

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