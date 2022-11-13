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النظام السعودي يواصل استهداف حرية التعبير.. الغمغام مثالا

النظام السعودي يواصل استهداف حرية التعبير.. الغمغام مثالا
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد حساب "معتقلي الرأي"، المعني بالاعتقالات في السعودية، أن الناشطة الحقوقية اسراء الغمغام مازالت رهن الاعتقال التعسفي هي وزوجها منذ اعتقالهما في القطيف.

العالم ـ السعودية

ونشر حساب معتقلي الرأي على تويتر: "لا تزال الناشطة الحقوقية #إسراء_الغمغام، رهن الاعتقال التعسفي منذ اعتقالها مع زوجها من منزلهما في القطيف، وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ضدها بالسجن مدة 13 سنة، ومنعها من السفر ذات المدة".

إسراء الغمغام ناشطة سعودية ومدافعة عن حقوق الإنسان من القطيف. تم إلقاء القبض عليهما في ديسمبر من عام 2015، بعد أن شاركت الغمغام وزوجها موسى الهاشم في الاحتجاجات. وفي 10 فبراير 2021، حكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية بالسجن ثماني سنوات و من ثم تم تغليظ مدة محكوميتها من 8 إلى 13 سنة.

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