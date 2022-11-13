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عدوان إسرائيلي على سوريا والدفاعات السورية تتصدى

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا مساء الأحد عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في بريف حمص وسط البلاد.

العالم - سوريا

وذكرت وسائل اعلام أن "أصوات انفجارات قوية سمعت بوضوح في الريف الشرقي لمحافظة حمص، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية حاولت استهداف بعض المواقع في المنطقة".

وقال مصدر أمني رفيع سوري إن "الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية أثناء محاولتها الوصول إلى بعض المواقع العسكرية بريف حمص الجنوبي الشرقي".

وكشف المصدر الأمني عن أن طائرات إسرائيلية أطلقت دفقة من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية المحاذية لريف حمص، باتجاه عمق الريف الشرقي الجنوبي للمحافظة.

وأكد المصدر أن صواريخ الدفاع الجوي السوري، اعترضت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.

وبين المصدر أن الفرق الفنية والهندسية باشرت عملية تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، تمهيدا للإعلان عنها.

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