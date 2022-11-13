الإحتلال يستعد لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة بمطار القدس الدولي

العالم - الإحتلال

وكشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن مخططات لبلدية الاحتلال في القدس لم يصادق عليها بعد، لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أنقاض مطار قلنديا، ضمن مشروع احتلالي لفصل القدس المحتلة عن شمالها الفلسطيني.

وقال مستشار ديوان رئاسة السلطة لشؤون القدس أحمد الرويضي: "هناك مشاريع احتلالية قديمة تعود إلى الواجهة لتثبيت أقدام الاحتلال على الأرض في القدس، على حساب البعد العربي الاسلامي المسيحي للمدينة".

وهذا المشروع الاستيطاني الذي يستهدف أرض مطار قلنديا الفلسطيني، وفيه تأكيد على خطة ترامب الموءودة التي كانت تتضمن مجمعات سياحية ضمن إطار السياحة الإسلامية للمسجد الأقصى من خلال الاحتلال".

وأضاف "الآن يريد الاحتلال إعادة تلك المشاريع الى الواجهة من جديد ويثبت ذلك على الأرض، ويجعل منه أمرًا واقعًا، وبالتالي فرض السيطرة الإسرائيلية على القدس".

