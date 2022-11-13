مكون الحراك الجنوبي: أميركا أجبن من أن تواجه الشعب اليمني بشكل مباشر

العالم ـ اليمن

وفي حوار مع "المسيرة نت"، قال اللواء باراس اليوم الأحد، إن "العدو الأمريكي يعرف إمكانيات وقوة الشعب اليمني وقيادته وجيشه الوطني لذا فهو أجبن من أن يقدم على استخدام القوة المباشرة لتحقيق أهدافه واجنداته".

وأوضح أن تواجد العدو الأمريكي في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة وزيارته وتحركاته العدوانية المستفزة لمناطق الثروة السيادية تحديدا محافظة حضرموت المحتلة تأتي بهدف السيطرة على النفط والغاز اليمني لتعويض ما تسببت به الحرب الروسية الأوكرانية من أزمة طاقة عالمية.

كما أكد اللواء باراس أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الايدي امام هذه الممارسات والانتهاكات لقوى العدوان والاحتلال، داعيا كل أبناء الشعب اليمني الى مواجهة وإيقاف سرقة ونهب الثروات الوطنية كل بطريقته وفي حدود استطاعته.

وأشار إلى أن ما حدث من ضربة تحذيرية للسفن في ميناء الضبة في محافظة حضرموت المحتلة، وكذلك في ميناء قنا في محافظة شبوة المحتلة، يأتي في إطار الواجب والمسؤولية الوطنية في ردع كل من تسول له نفسه المساس والعبث بالثروات السيادية للشعب اليمني.

وحذر اللواء باراس دول العدوان والاحتلال وأدواتهم، قائلاً: "عليكم الإدراك جيداً أن اليوم ليس كالأمس وأن الأوضاع لم تعد كما كانت من قبل، فبعد ثمان سنوات من عدوانكم واحتلالكم والعبث بمقدرات وثروات الشعب اليمني، يستحيل اليوم استمرار مثل هذه الجرائم".

وشدد بأن الشعب اليمني وقيادته وجيشه الوطني لن يسمحوا مطلقا أن يعيش الوطن وشعبه أكبر كارثة إنسانية في شتى مجالات الحياة بينما يتم سرقة ونهب ثرواته لصالح من يقوم بقصفه وقتله وحصاره.

حمّل اللواء باراس دول العدوان والاحتلال وأدواتهم المسؤولية الكاملة عن العبث ونهب ثروات الشعب اليمني السيادية، مؤكدا أن ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان.

ولفت إلى أن ما صرح به سفير دولة العدوان أمريكا، من أنهم جاءوا لمساعدة حضرموت في مواجهة الإرهاب ليس له أساس من الصحة ومردود عليهم، كون أمريكا والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فحيث ما وجد الإرهاب وميليشياته تتواجد أمريكا لانتهاك سيادة الدول ونهب ثرواتها بحجة مكافحته.

أشاد اللواء باراس بصمود وثبات الشعب اليمني، مؤكداً أن الشعب اليمني بصموده وثباته فضح وأفشل كل المؤامرات ضده.