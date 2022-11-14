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حزب الله: نتنياهو غير قادر على إلغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

حزب الله: نتنياهو غير قادر على إلغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد "حزب الله" اللبناني أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، "ليس قادرا" على إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال.

العالم-لبنان

وفي التفاصيل، أوضح نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" علي دعموش أن "المقاومة اليوم أقوى وأشد تصميما من أي زمن مضى"، مؤكدا أنه "بفضل المقاومة ومعادلاتها وبركة دماء الشهداء واستعداد وجهوزية مجاهدينا، بات لبنان يحقق الإنجازات".

وأضاف دعموش: "النتيجة التي حصل عليها لبنان في ملف الترسيم البحري هي إنجاز كبير جدا، وما كانت لتحصل لولا التكامل بين الدولة والمقاومة والشعب".

وأكمل: "البعض قد يكون قلقا من أن تقوم إسرائيل بالإخلال بهذا الاتفاق خصوصا بعد فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، لأن نتنياهو كان هدد بإلغاء الاتفاق في حال فوزه بالانتخابات".

وأردف: "نحن نقول إن نتنياهو ليس قادرا على إلغاء الإتفاق..أولا لأن المؤسستين العسكرية والأمنية الإسرائيليتين أجمعتا على أهمية الاتفاق تجنبا للحرب في لبنان وفي المنطقة، ولا يمكن لنتنياهو أن يتجاوز ذلك ويتخذ قرارا سياسياً يناقض القرار العسكري والأمني، وثانيا لأن معادلة المقاومة التي فرضت على الأميركي والإسرائيلي الإذعان للمطالب اللبنانية لا تزال قائمة، وستبقى هذه المعادلة ضمانتنا الحقيقية لاستمرار الاتفاق".

واعتبر دعموش أن "السبب الرئيسي مما يعاني منه اللبنانيون هي الإدارة الأمريكية، التي تحاصر لبنان وتزيد في معاناة اللبنانيين، وتعمل على تعميق الأزمات والمشكلات، من خلال منع المساعدات عن لبنان، ومنع وصول الكهرباء والغاز إليه، والمنع من حل قضية النازحين، وأيضا التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومحاولة فرض رئيس للجمهورية مرتهن لإرادتها".

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حزب الله: نتنياهو غير قادر على إلغاء اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

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