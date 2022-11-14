إصلاحات بن سلمان والفساد المستشري- الجزء الاول

العالم – نوافذ

فالثروة كما السلطة غنيمة يحق للمنتصر الاستئثار بها. فساد مستشر وأموال منهوبة والبنان الى كبار الأمراء وذوي النفوذ يشار، ويحدثونك عن اصلاح، عن اعتقالات لفاسدين ومفسدين، من أمراء وذوي نفوذ.

إصلاحات ظاهرها مكافحة فساد وباطنها انتزاع سلطة وتفرد بها. مظاهر تقبع خلفها حقيقة مظلمة، إبتزاز مالي مقابل تخلية سبيل محتجزين.

أحكام بالاعدام لمحتجزين على أعمال لا ترقى إلى جرائم معترف بها.. أحتجاز تعسفي لمواطنين وتعذيب وإساءة معاملة وسجناء ضمير لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

أما ثالثة الأسافي فتخلٍ عن مفاهيم ومبادئ في محاكاة وتقليد فيه هدم لمنظومة قيم واخلاق ومُثل عليا.

هو فساد لسيق بطبيعة الحكم، في مملكة الصمت، دولة المنشار.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى تداعيات الإصلاحات التي اعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ توليه زمام الأمور في السعودية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. جهاد سعد – مدير المركز العالمي للتوثيق

وسيم بزي – باحث سياسي

د. حمزة الحسن – كاتب وباحث سياسي