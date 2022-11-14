 أعمال مقاومة في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة

العالم- فلسطين



ووفق ما رصده مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، "فقد استهدف مقاومون قوات الاحتلال والمستوطنين بعملية إطلاق نار، إلى جانب التصدي لاعتداء للمستوطنين".

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى 6 نقاط في الضفة الغربية، منها مواجهات في قرية النبي صالح برام الله، تخللها إلقاء حجارة.

ووقعت عملية إطلاق النار في حي الزبابدة بجنين، في حين اندلعت مواجهات في قلقيلية أسفرت عن إصابة مستوطن بالحجارة.

واندلعت مواجهات في بلدة الخضر وأرطاس بمدينة بيت لحم، ومخيم العروب بالخليل.

ونفذ مقاومون فلسطينيون 1999 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية ومدينة القدس، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن وإصابة 81 آخرين بجراح مختلفة، خلال أكتوبر /تشرين الأول الماضي.