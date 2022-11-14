الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

'آثار كارثية'.. الامم المتحدة تدق 'ناقوس الخطر' حول تغير مناخ العراق

'آثار كارثية'.. الامم المتحدة تدق 'ناقوس الخطر' حول تغير مناخ العراق
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

تحدث غلام إسحق زي، نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، عن أكبر التحديات التي تواجه هذا البلد بسبب تغير المناخ.

العالم - العراق

وفي مقال له، كتب غلام إسحق زي: "عندما سافرت إلى بغداد منذ شهر لتولي مهمتي في العراق للمساعدة في تنسيق دعمنا للحكومة والشعب المحتاجين الدعم، كانت بلاد ما بين النهرين مختلفة تماما عما رأيته منذ عقدين عندما عملت في العراق لأول مرة، فالغبار يملأ الجو وتثيره الرياح الساخنة، وهناك مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة تنتشر فيها أشجار النخيل العنيدة التي تكافح بصبر للصمود أمام عوامل الطبيعة.. لم تكن تلك بلاد الرافدين التي وصفتها كتب التاريخ، أرض الحضارات. وعندما سألت العراقيين وغيرهم ممن أمضوا عدة سنوات هنا، قيل لي أن الأمر لم يكن هكذا من قبل. من..الواضح أن تغير المناخ قد أثر سلباً على هذا البلد".

وأضاف: "في سياق حياتي المهنية، زرت العديد من البلدان ورأيت العديد من المشاكل، لكن آثار تغير المناخ هنا هائلة، فهذه الأرض الجميلة والخصبة، المعروفة عبر التاريخ بالحضارات التي تنبت حول نهري دجلة والفرات العظيمين، تقف الآن على خط المواجهة أمام أزمة المناخ العالمية باعتبارها خامس أكثر البلدان ضعفا في العالم".

وأردف: "كنت أود أن أكون أكثر إيجابية في أول كلمة لي للجمهور العراقي، ولكن من الصعب إخفاء الواقع، ويجب أن أقول أننا لم نخسر كل شيء بعد، فهناك أمل في تغيير مجرى الأمور وعلى العراقيين أخذ زمام المبادرة".

روابط ذات صلة

الرئيس العراقي: الجفاف المتزايد في بلدنا يشكل تحديا خطيرا لمعيشة المواطنين

العراق.. الجفاف يرغم المزارعين باللجوء الی الآبار المالحة

أكثر من 20 دولة تساهم بمليارات الدولارات للحد من تداعيات الاحترار المناخي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البحرين.. مرشح في الشمالية: مكالمة غيرت نتيجة فرز الأصوات+فيديو

رئيس السلطة يقول إنه مضطر للتعامل مع نتنياهو رغم عدم وجود احتمالات لـ"لسلام"

'آثار كارثية'.. الامم المتحدة تدق 'ناقوس الخطر' حول تغير مناخ العراق

فيديو..حقيقة انتخابات البحرين!

شاهد.. تعاون اقتصادي جديد بين ايران وفنزويلا

أسلحة اسرائيلية بيد قوات كييف في خيرسون.. كيف سترد روسيا؟