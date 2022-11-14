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مغردون: عقدة النقص عند بن سلمان أوصلته إلى أضخم يخت!

مغردون: عقدة النقص عند بن سلمان أوصلته إلى أضخم يخت!
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صور ليخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اشتراه بغرض الترفيه.

العالم-السعودية

وكتبت "د. حصة بنت محمد الماضي" في تغريدة على تويتر: "عقدة النقص عند بن سلمان أوصلته إلى أضخم يخت وأقترح أن يسميه يخت السلحفاة لمشابهته لها"

يذكر انه تستعد شركة "لازاريني" لتدشين أضخم يخت بالعالم في السعودية، بتكلفة تقدر بخمسة مليارات دولار.

ومن المنتظر أن يستوعب اليخت، الذي سيكون على شكل سلحفاة، 60000 شخص، وهو عبارة عن مدينة عائمة تضم نواد شاطئية وفيلات، وحتى مراكز تجارية.

ويبلغ طول اليخت 1800 قدم تقريبا، مع عرض يتجاوز 2000 قدم، مما يفسح المجال لمساحات داخلية واسعة. وسيكون الدخول إليه من الخلف، عبر رواق ضخم يتيح دخول المدينة العائمة.

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