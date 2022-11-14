العالم – المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي إن الازمات تتعدد في المشهد التونسي وإن البلد مقبلة على انتخابات برلمانية هي الأولى في مسار الخامس والعشرين جويلية.

وأضافت أن هناك العديد من الأزمات تطغى على المشهد السياسي وأساسا هي أزمات اقتصادية واجتماعية بالاضافة الى الازمة السياسية التي باتت السمة الأبرز لهذه الأشهر الأخيرة، مشيرة الى أن هناك احتجاجات تبرز في المشهد التونسي بشأن العديد من القضايا العالقة في البلاد.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين إن الجزائريين يحتفلون كل سنة بذكرى انتصار ثورتهم.

وأضاف أن هذا العام جاء الاحتفال بذكرى الثورة بالتزامن مع تنظيم الجزائر القمة العربية ولذلك فإن الاحتفالات هذه السنة كانت كبيرة على متوى البلاد.

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