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رئيس جمهورية العراق يوجه رسالة لأبناء محافظة السليمانية

رئيس جمهورية العراق يوجه رسالة لأبناء محافظة السليمانية
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد اليوم الاثنين، رسالة إلى أبناء محافظة السليمانية (شمالي العراق).

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وجه برقية تهنئة الى أبناء مدينة السليمانية، بمناسبة الذكرى السنوية 238 لتأسيسها".

واضاف في برقيته ان "السليمانية مدينة النضال والتضحية والكتّاب والشعراء والمناضلين"، متمنيا "المزيد من التطور والازدهار لهذه المدينة الكريمة".

وتابع ان "السليمانية مدينة الإبداع والجمال، وهي مركز تعليم الأبطال والثوار، ولها تأريخ رائع في خدمة العلم والأدب والثقافة، حيث حملت دائماً شعلة الحركة الثقافية والمعرفية الأصيلة، وهي مدينة لم تقبل الاضطهاد، وكانت دوماً في طليعة النضال، واستشهد أبناؤها الأكارم من أجل الثورة والحركة الكردية".

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رئيس جمهورية العراق يوجه رسالة لأبناء محافظة السليمانية

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