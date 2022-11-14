السوداني يعزي تركيا: يجب ملاحقة أوكار الإرهاب وداعميه

العالم - العراق

وقال السوداني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "جمهورية العراق، حكومة وشعباً، تقدّم تعازيها وتضامنها مع الشعب التركي الصديق، إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي شهدته مدينة إسطنبول، وراح ضحيته مدنيون أبرياء"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى، ولذوي الضحايا الصبر، مثلما نشاطرهم الألم والحزن".

وأضاف أن "الإرهاب في منطقتنا، يُثبت يوماً بعد آخر أنه بلا دين أو هويّة، وأنه يستهدف الحياة والاستقرار والأهالي الآمنين المطمئنين، في دليل على دناءة منطلقاته وانحراف فكره عن الفطرة الإنسانية"، مستنكراً "مثل هذه الأعمال الشنيعة".

وأكد السوداني بحسب البيان، على "أهمية التعاون والشراكة في الحرب على الإرهاب وملاحقة أوكاره وداعميه"، مشدداً على "ضرورة التكاتف إزاء هذه الآفة عدوّة الشعوب".