الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إصلاحات بن سلمان والفساد المستشري- الجزء الثاني

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا وبريطانيا توقعان على اتفاق للحد من عبور المهاجرين بحر المانش

الحرس الثوري: على مسؤولي اقليم شمال العراق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

دك مقرات الإنفصاليين شمال العراق.. إيران لا تجامل أحدا على حساب أمنها القومي

كازاخستان: ننتظر حضور بيدرسون في محادثات أستانا المقبلة

شاهد.. الرئيس الاميركي ونظيره الصيني على طاولة الحوار

ما السر وراء إعادة تركيا هيكلة ميليشيا 'الجيش الوطني' في سوريا؟