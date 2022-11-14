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السفير اللبناني في بغداد ينقل رسالتين من عون و بري الى الرئيس العراقي

السفير اللبناني في بغداد ينقل رسالتين من عون و بري الى الرئيس العراقي
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكّد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، عمق علاقات الأخوّة والتعاون التي تجمع العراق ولبنان، فيما أشار الى ضرورة تعزيزها وتنميتها وفق المصالح المشتركة.

العالم-العراق

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن رشيد "استقبل، في قصر السلام ببغداد، السفير اللبناني لدى العراق علي أديب الحبحاب الذي نقل إلى الرئيس رسالتين من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري".

وفي الرسالتين، قدّم الرئيسان عون وبري "أحر التهاني والتبريكات، باسميهما وباسم الشعب اللبناني، إلى عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه، حيث أكّدا تطلّعهما لتعزيز علاقات الأخوّة والتعاون مع العراق في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المتبادلة، معربيْن عن ثقتهما بأن العراق تحت قيادة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد على الطريق الصحيح نحو التقدم والازدهار والاستقرار"، وفق البيان.

بدوره، ثمّن رئيس الجمهورية "المشاعر الصادقة للرئيسين العماد ميشال عون ونبيه بري، محملاً السفير الحبحاب شكره وتحياته لهما، مؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

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السفير اللبناني في بغداد ينقل رسالتين من عون و بري الى الرئيس العراقي