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التوحيد الاسلامي تندد بالقصف الصهيوني على سوريا

التوحيد الاسلامي تندد بالقصف الصهيوني على سوريا
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

نددت حركة التوحيد الإسلامي في لبنان بالعدوان المستمر على دولنا العربية والإسلامية سيما القصف الصهيوني المتكرر على سوريا ومؤخرا استهداف مطار الشعيرات في حمص.

العالم-لبنان

و أكد في بيان اليوم الاثنين أن كل المؤشرات تؤكد أن ما يجري في بلادنا مسلسل دموي واحد، وغايته هز الاستقرار والقول بأن مدننا لا تعرف الهدوء والازدهار، فضلا عن محاولة تحقيق مكاسب سياسية من خلال إجراءات عقابية غير مباشرة، يقف وراءها المشروع الصهيو-أميركي، من هنا لا بد من الوحدة والتكامل بين مختلف أقطارنا أمنيا وسياسيا واقتصاديا، للتغلب على كافة التحديات والصعوبات الناتجة عن المؤامرات والمخططات التي يسعى لتحقيقها الاستكبار العالمي بمختلف مسمياته.

كذلك استنكرت التفجير الإرهابي الذي استهدف الآمنين في وسط اسطنبول في تركيا.

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