توديع المنتخب الوطني لكرة القدم من قبل والدة 3 شهداء + صور وفيديو

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد توجه لاعبو منتخبنا الوطني إلى الفندق الأولمبي بعد آخر جلسة تدريبية في المركز الوطني لكرة القدم لتقام مراسم توديعهم ويتوجهون إلى قطر للمشاركة في مونديال 2022.

وأقيمت هذه المراسم بحضور مجموعة من مسؤولي اتحاد الكرة وأسرة الشهداء، رسول، داود ورضا خالقي بور.

ومر لاعبو المنتخب الوطني من تحت المصحف الذي رفعته والدة الشهداء خالقي بور . هذا فيما تم تقديم قميص المنتخب الوطني لوالدة الشهداء الثلاثة.

وقالت والدة الشهداء خالقي بور في حفل التوديع : كل واحد منكم هو ولدي. قلبي ينبض لكل واحد منكم. لو كانوا يسمحون لي لقبلت يديكم . لأنكم جميعاً أبناء هذا الشعب وعيونه ونوره .

وأضافت: "أوعدوني بأنكم وكما تلعبون بشكل جميل، ان تعرّفوا بالعلم الايراني للعالم بروحكم الرياضية. كل عائلة لديها أطفال. نحن عائلة إيران الكبيرة. قد يكون هناك توتر في الأسرة. كل أسرة لديها نقص ونعلم جميعا أن هناك مشاكل. لكن أفراد الأسرة لا يظهرون مشاكلهم للاخرين، ولا علاقة لي ببعض ما يقال، لكنني جئت إلى هنا لأقول على الهواء مباشرة إن هذه ليست الطريقة التي يريدون إظهار إيران بها. نحن جميعا أعضاء في الأسرة الإيرانية. أريد شيئا واحدا منكم كعائلة وأريدكم أن تعدوني بأن تفعلوا كل ما في وسعكم من أجل إيران. واوعدوني بعدم نشر كلام العائلة في الخارج.

وقالت والدة الشهداء خالقي بور: أتحدث إليكم مثل أطفالي . أردت أن آتي إلى هنا لاودعكم وأعدكم أن أرحب بكم مرة أخرى إذا كنت على قيد الحياة.

والدة الشهداء التي استلمت قميص المنتخب الوطني رقم 7 كهدية قالت لاعضاء المنتخب : سأضع هذا القميص الجميل هذا الذي تريدون كسب الاحترام به ، على كفني لآخذه معي.

هذا وقد غادر المنتخب الوطني لكرة القدم من مطار الامام الخميني (ره) عند الساعة الرابعة عصرا بعد مراسم رسمية متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة.

وسيتوجه اعضاء المنتخب الوطني الى محل اقامتهم في الدوحة وهو فندق الريان وسيبدأ تمارينه يوم غد الثلاثاء.

ويوم الاربعاء سيلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي في آخر مباراة ودية له قبيل انطلاقة نهائيات كأس العالم.

وسيخوض المنتخب الايراني يوم 21 نوفمبر مباراته الاولى امام المنتخب الانكليزي في اطار المجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبي ويلز واميركا.