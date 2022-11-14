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اليونان: إنقاذ 62 مهاجرا من مركب شراعي في بحر إيجة

اليونان: إنقاذ 62 مهاجرا من مركب شراعي في بحر إيجة
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ عشرات المهاجرين من قارب شراعي أصدر نداء استغاثة، بعد أن بدأت المياه تتسرب إليه أثناء الإبحار في بحر إيجه بشرقي البلاد.

العالم _ أوروبا

وأوضح خفر السواحل أنه بدأ عملية بحث وإنقاذ بعد تلقيه نداء استغاثة في الساعات الأولى من يوم الاثنين من قارب سفينة في محنة وسط أمواج هائجة جنوبي جزيرة سيرنا النائية الواقعة جنوب جزيرة كوس.

وأنقذت سفينة حاويات ترفع العلم الألماني كانت تبحر في المنطقة 62 شخصا كانوا على متن القارب الشراعي المنكوب الذي تسربت إليه المياه، بحسب خفر السواحل.

ولم ترد تقارير فورية عن فقدان أي شخص أو وقوع ضحايا.

تم نقل الناجين في وقت لاحق إلى قارب إنقاذ تابع لخفر السواحل وجرى نقلهم إلى جزيرة كوس. ولم تعرف جنسياتهم على الفور.

أدى غرق وانقلاب القوارب الشراعية والقوارب المطاطية للمهاجرين في الأشهر القليلة الماضية إلى مقتل وفقدان العشرات في البحار اليونانية.

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