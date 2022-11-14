الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نحو 40 أسيرًا يواجهون العزل الانفرادي بسجون الاحتلال

نحو 40 أسيرًا يواجهون العزل الانفرادي بسجون الاحتلال
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال نادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي تعزل انفراديًّا في سجونها نحو (40) أسيرًا، وهي النسبة الأعلى في أعداد المعزولين انفراديًّا منذ أكثر من 10 سنوات.

العالم _ فلسطين

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي يوم الاثنين، أن أقدم الأسرى المعزولين هو الأسير محمد جبران خليل (39 عامًا) من المزرعة الغربية، وتجاوزت مجموع سنوات عزله أكثر من 15 عامًا، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2006.

وبيّن أنّ سياسة العزل الممنهجة، تتخذ مستويات في بنية السّجن، إلا أنّ أخطر هذه المستويات هو العزل الانفرادي الذي يُشكّل إحدى أقسى وأخطر أنواع الانتهاكات التي تُنفّذها إدارة السّجون، والتي تهدف من خلالها تصفية الأسير جسديًّا ونفسيًّا، من خلال احتجازه لفترات طويلة منفردًا، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، (معتمة، وضيقة، وقذرة، ومتسخة، وتنبعث من جدرانها الرطوبة، فيها حمام أرضي قديم، وتنتشر فيها الحشرات).

وتابع نادي الأسير "خلال العزل يفقد الأسير شعوره بالزمن، ولا يسمح له بالخروج إلى "الفورة" إلى جانب رفاقه الأسرى، بل يخرج إلى ساحة السّجن "الفورة" وحيدًا".

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة "الطل" من رام الله

فلسطين.. ساعة الصفر لإعلان موقف السلطة من التسوية

حماس تعلق على القرار الأممي الأخير بشأن احتلال فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإفراج عن 38 شخصًا لم يكن لهم دور مهم خلال أعمال الشغب الأخيرة في زاهدان

صنعاء مخاطبا مرتزقة العدوان السعودي الاماراتي.. لا تتباكوا على اليمن من فنادق الرياض ولا تنادوا بالحرية من أحضان الإمارات!

السوداني يوجّه وزارة الصحة بوضع معالجات فورية لمشاكل مستشفى الكاظمية 

وزير الخارجية العراقي يهاتف نظيره الايراني .. ماذا قال؟

وفد عسكري ايراني يزور باكستان

نحو 40 أسيرًا يواجهون العزل الانفرادي بسجون الاحتلال