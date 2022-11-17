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الانقسامات والخلافات وزراعة المخدرات والقتل داخل المجتمع الصهيوني

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

نناقش في برنامج"غياهب الكيان"، موضوع قلق الصهاينة على المستقبل والمصير الوجودي والانقسامات والخلافات داخل المجتمع الاسرائيلي وتزايد جرائم القتل لاسيما قتل النساء.

العالم غياهب الكيان

ويلقي البرنامج الضوء على ما يعيشه الصهاينة من قلق وجودي على مصير الكيان ومستقبله لاسيما في صفوف الشباب الذي يعتقد ثلثهم أن كيانهم لن يكون موجودا بعد 25 سنة بسبب الانقسامات والشروخ التي يعيشها مجتمع الاحتلال.

وحول دلالات الخوف الاسرائيلي على مستقبل كيانهم الذي هو ليس بجديد ولكن الجديد هو أن الشباب الصهيوني وثلثه تحديدا يرون أن كيانهم لن يكون بعد25 سنة أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي، نبيه عواضة، أن الدلالة الأولى على انه لم يعد هنالك موضوع مستقبل الكيان موضوعا نقاشيا بل أصبح اليوم له علاقة بالانقسام الحاصل بداخل المجتمع وهذا الانقسام ينعكس على شريحة كبيرة من الجيل الجديد الذي بدأ مقتنعا بشكل كامل من ان هذئا الانقسام معبّر عنه من خلال السلوك اليومي والنشاط السياسي ومن خلال التفاعلات الموجودة بين المكونات المتناقضة فيما بينها.

ونسلط في برنامج "غياهب الكيان "، الضوء على الانقسام والصراع داخل المجتمع الصهيوني والذي يبرز بوضوح مدى الازمة الوجودية التي يعيشها الصهاينة.

وبحث برنامج"غياهب الكيان، في موضوع العنف خاصة تجاه النساء في الكيان حيث يتزايد وجرائم قتل النساء داخل الاسرة الواحدة ترتفع بشكل كبير حيث قتلت 16 إمراة اسرائيلية خلال أشهر قليلة.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان"الى موضوع جرائم القتل في في الكيان لا تقتصر على النساء بل تتزايد عموما في الشوارع حيث تنتشر العصابات المسلحة والسلاح المتفلت على خلفية العنف وواقع الأزمات المعيشية والنفسية الصعبة.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" قصة زراعة الحشيش المخدرة المنتشرة في الكيان لم تعد حكرا على الاراضي الزراعية المفتوحة، بل باتت في مواقف السيارات حيث تم اكتشاف كميات كبيرة منها.

وألقى البرنامج الضوء على القلق الدائم والخوف الساكن في قلوب المستوطنين قرب الحدود مع قطاع غزة والذين يعيشون على مدار الساعة الرعب جراء وجود المقاومة الفلسطينية في القطاع.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"غياهب الكيان"، نستضيف :

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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