النظام السعودي يواصل جرائمه ضد الشعب اليمني

العالم – المشهد اليمني

منظمات حقوقية قالت إن ما تعرض له المغترب العليي جريمة بشعة ومروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ومخالفة صريحة لكل القوانين.

ودعت إلى إجراء تحقيقات واسعة للجرائم السعودية بحق المغتربين ووضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

الى ذلك يستمر تحالف العدوان السعودي في الضغط على القطاعات الخدمية في اليمن حيث ازدادت تداعيات وآثار الحصار السعودي على الجانب الصحي في اليمن وتحديدا على البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الذي تعطلت الكثير من إمكانياته جراء استمرار الحصار والعدوان، الأمر الذي تسبب في المزيد من المعاناة بين المرضى.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول ماهية مجريات الجريمة التي ارتكبت بحق المواطن اليمني العليي في الرياض؟ولماذا هذا التوحش التي ترتكبه السعودية بحق اليمنيين هناك؟ واين المجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها السعودية بحق اليمنيين في الداخل السعودي؟

كما يناقش البرنامج تساؤلا حول تقرير عن قيام السعودية بقتل مئات المهاجرين الاثيوبيين في الحدود اليمنية السعودية بدم بارد ، لماذا هذا التوحش؟ ما هو الهدف السعودي من وراء ذلك؟وهل يتم توثيق الجرائم التي تحصل ضد المهاجرين وما هو المطلوب للضغط على السعودية من اجل كف يدها واحترام القانون الانساني على الاقل؟ وماذا عن استمرار الحصار على اليمن وانعكاساته على الوضع الانساني خاصة الصحي؟ ما هي الانعكاسات؟

ويبحث البرنامج في موضوع مخيمات النزوح هناك تقارير عن تعرض هولاء لاعتداءات متكررة من قبل مرتزقة الامارات والسعودية؟ ماذا يجري هناك؟ ما حقيقة الاعتداءات غير الاخلاقية التي تنفذها قوات طارق عفاش في مخيمات النزوح؟

وحول التقيم القانوني للجريمة التي تعرض لها الشاب اليمني المغترب علي عاطف العليي في الرياض على يد النظام السعودي أكد أمير الدين جحاف رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات من العاصمة اليمنية صنعاء أن المواطن علي عاطف العليي البالغ من العمر24 عاما تم قتله بطريقة وحشية كبيرة لا يقوم بها الا شخص متجرد من الانسانية.

واشار جحاف الى ان المواطن علي العليي كان قد دخل بطريقة شرعية الى السعودية ولديه فيزا واقامة هناك وحتى لديه كفيل في العام 2018م ، وهو الابن الوحيد لوالديه دخل للمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالدوافع نوه جحّاف الى عدم وجود شيء واضح حيث أن الموضوع هو نظرة استعلائية من قبل النظام السعودي تجاه اليمنيين وتجاه الجنسية المختلفة المتواجدة في السعودية حيث أن ما تم قبل فترة من قتل الافارقة بطريقة ابادة جماعية على الحدود السعودية ومن ضمنهم يمنيين اضافة الى ما يتم من اعدامات لمواطنين يمنيين قاطنين في السعودية.

فيما اعتبر الاعلامي اليمني عبد السلام جحاف من بيروت ان تلك الجريمة ليست الأولى ولن تكون الاخيرة التي يرتكبها النظام السعودي فهذه جريمة موصوفة ضد الانسانية درجت السعودية على ارتكابها ضد اليمنيين وغير اليمنيين ممن يخالفونهم الرأي حيث أن السعودية تقتل المواطنين وتقوم باعدامهم من أجل تغريدة على منصة تويتر أو على منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي فان التعامل مع المغتربين اليمنيين بهذه الطريقة الجلفة درج عليها النظام السعودي منذ سنوات وعلي عاطف العليي هو مثال على المئات ممن تم اخفاؤهم من قبل السلطات السعودية قسريا.

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