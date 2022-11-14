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إحتجاجات في السودان رفضا لقرار إعادة واجهات النظام السابق

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

سيّر التحالف النقابي السوداني موكبا تجاه المحكمة الدستورية مطالبا بإقالة رئيس المحكمة العليا ومسجل تنظيمات العمل بسبب إعادتهم للاتحادات التي تتبع للنظام السابق.

العالم - مراسلون

منذ انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر العام الماضي بدأت الحكومة الانقلابية في تمكين النظام البائد رويدًا رويدا في مفاصل الحكم.

وقامت بإلغاء النقابات المهنية التي وضعتها حكومة ماقبل الانقلاب، لكل هذه الأسباب سيّر التحالف النقابي موكبًا احتجاجيا ضم ثلاثة وعشرين تجمعًا نقابيًا للمطالبة بإعادة النقابات التي جاءت وفق مواثيق دولية.

ورفع المحتجون اثناء توجههم نحو المحكمة الدستورية لافتات تطالب بإلغاء الاتحادات التسييرية التي تضم عضوية النظام البائد واستقلالية القضاء وعدم تسييسه.

وقدم المحتجون مذكرة لوزير العدل تطالب بحل جميع الواجهات النقابية التابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول واقالة من تسبب في عودتها من الاجهزة العدلية.

وأكد المحتجون على مواصلة المواكب الاحتجاجية حتى تعود النقابات لسابق عهدها لتمارس عملها بكل مهنية وحيادية تجاه الحركات العمالية في السودان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. إحتجاجات في السودان رفضا لقرار إعادة واجهات النظام السابق

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