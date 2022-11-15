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فيديو.. الإعلام السعودي يتعمد طمس هذه الشريحة من الشعب!

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "نحو الحرية" في تغريدة فيديو لصلاة الجماعة في حديقة عامة في السعودية، مؤكدا ان "الإعلام الحكومي المتسق مع إنفلات تركي آل الشيخ يتعمد طمس هذه الشريحة من الشعب، لكي يقنعوا الناس بأن المجتمع كله راقص منفلت!"

العالم- السعودية

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