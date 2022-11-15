شاهد.. الانفتاح في السعودية يصل الی اباحة المخدرات

العالم - السعودية

وكشف موقع جيوبولتيكال فيوتشرز الأميركي أن السعودية باتت مركز تجارة المخدرات في منطقة الشرق الأوسط. وأن إلقاء المسؤولية على جهات خارجية هو لتغطية تورط أمراء من العائلة الحاكمة في تجارة المخدرات.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة، فعلق "فليته عبد المجيد":"لا يخلو أي بلد تقريباً من بلاء المخدرات غير المشروعة لكن السعودية الوصية على أقدس الأماكن الإسلامية؛ تبرز كواحدة من أكبر الوجهات.

وغرد "الحمزة":"السعودية تزعم بأن التدخل الأجنبي هو السبب في تزايد المخدرات في المملكة، لكن الشخصيات البارزة في تجارة المخدرات من الممولين وشبكات التوزيع المحلية في المملكة، هم سعوديون..وشهد شاهد من اهله".

أما "راكان" فكتب:"بين السيارات الفارهة والثراء الفاحش ومعارض السيارات والهياط بالكاش. فتش عن الكبتاجون وعن تجارة المخدرات التي احرقت شباب الكثير من خيرة شباب السعودية".