وزير النقل اليمني: هبوط طائرة يمنية في مطار صنعاء يؤكد جهوزيته التشغيلية والفنية

العالم- اليمن

وأوضح الوزير الدرة، أن" طائرة الخطوط الجوية اليمنية 330 تلقت كافة الخدمات الأرضية والملاحية الجوية في مطار صنعاء الدولي، بما فيها منظومة الإضاءة الليلية، وتم تجهيزه بمهنية عالية، وفي وقت وجيز من قبِل كادر يمني فني مهني تابع لهيئة الطيران المدني والأرصاد".

وأعرب عن "شكره للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتنفيذ الخطة التطويرية لمطار صنعاء الدولي بعد تعرّضه لقصف العدوان السعودي الإماراتي لعدة مرات"، لافتاً أن" الخطة تأتي استعداداً لاستقبال الرحلات من الوجهات المختلفة لخدمة المواطنين المسافرين لعدة دول."

وأفاد الوزير الدرة بأن "الخطة شملت إعادة تأهيل حقل الطيران وصيانة المدرج وإنارته، بحيث تتمكّن الرحلات الليلية من الهبوط والإقلاع".