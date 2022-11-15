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السلطة المحلية بالحديدة تدين جرائم العدوان في مخيمات النازحين بالخوخة

السلطة المحلية بالحديدة تدين جرائم العدوان في مخيمات النازحين بالخوخة
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أدانت السلطة المحلية بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة العمل الإجرامي الذي أقدم عليه مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بإحراق مخيمات النازحين في الجشة بالخوخة.

العالم- اليمن

وأضافت"نستنكر ما تقوم به المنظمات اللاإنسانية من إفساد للمجتمع ونشر للرذيلة والفساد الأخلاقي ومحاولة اسقاط المجتمع في متاهات الحرب الناعمة

وتابعت قائلا إن "كل هذه الجرائم تتنافى مع الأعراف والأسلاف اليمنية الأصيلة والمبادئ والقيم الإنسانية الفاضلة تجاه النازحين موكدا أن"مخيمات النازحين تتعرض كل يوم للاستهداف الممنهج والمتكرر من قبل المرتزقة والمنظمات اللاإنسانية التي لا تراعي الشرف ولا ظروف النازحين المعيشية".

كما حملت" تحالف العدوان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة والمتواجدة في الخوخة المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له النازحون".

وقالت "نعلن استعدادنا الكامل لاستقبال النازحين من هذه المناطق وتقديم كل الرعاية اللازمة لهم وحمايتهم من الاستغلال الدنيء والتخفيف من معاناتهم".

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