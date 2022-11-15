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'معلومات استخباراتية' تؤكد احتجاز السعودية عوائل قيادات المرتزقة

'معلومات استخباراتية' تؤكد احتجاز السعودية عوائل قيادات المرتزقة
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت معلومات استخباراتية لقيادات عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي نقل عوائلهم للإقامة في السعودية.

العالم- اليمن

وحصلت قناة المسيرة اليمنية على" وثائق سفر مرفقة بطلب نقل عائلات المدعو سليمان علي حسان المعين من قبل الاحتلال قائدا للواء الثالث حرس حدود، والمدعو حامد الصوملي المعين كبير خبراء العمليات المشتركة ".

وأوضحت مصادر بالاستخبارات العسكرية أن" النظام السعودي يعمل على تطبيق السياسة الإماراتية باتخاذ عائلات الموالين رهائن على أرضها للضغط على قيادات المرتزقة في الميدان".

وأشارت المصادر إلى أن" القائمة السعودية بطلب عائلات قادة المرتزقة ضمت قادة قبليين على راسهم علي حسن بن غريب من عبيدة مارب واحد كبار القادة القبليين الموالين للرياض".

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