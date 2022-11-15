ازالة العوائق امام رسو السفن الايرانية في موانئ البحر الأسود

العالم - ايران

وقال صفري في كلمة له امام الندوة التجارية الايرانية الروسية التي انعقدت في طهران بمشاركة رئيسي غرفتي التجارة المشتركة الايرانية الروسية ونشطاء اقتصاديين ان ازالة هذه العوائق تمت بعد متابعة هذه القضية من قبل المسؤولين والجهات الايرانية المعنية.

واضاف صفري ان قضية النقل تحظى بأهمية بالغة الى جانب القضايا التجارية وقد تم عقد اكثر من 10 اجتماعات متعددة الاطراف لحل القضايا المتعلقة برسوم العبور فيما يخص النقل السككي واصبحت هذه الرسوم موحدة في خطوط النقل السككي بين روسيا وكازاخستان وطاجيكستان وايران.

وفيما يتعلق ببحر قزوين اوضح صفري ان الجانبين الروسي والايراني قاما بشراء سفن بالاضافة الى اشراك سفن القطاع الخاص استعدادا لانطلاق عمليات النقل البحري في بحر قزوين ايضا.

كما اضاف صفري انه فيما يتعلق بالنقل الجوي فان ما بين 60 الى 80 رحلة جوية تتم بين ايران وروسيا شهريا وفيما يخص النقل البري ايضا هناك تفاهمات جيدة بين ايران وروسيا وأذربيجان وكذلك بين ايران وروسيا وكازاخستان واوزبكستان.