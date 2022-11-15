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ممثل قائد الثورة: الانفصالية لا مكان لها بين أبناء محافظة سيستان وبلوجستان

ممثل قائد الثورة: الانفصالية لا مكان لها بين أبناء محافظة سيستان وبلوجستان
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال ممثل قائد الثورة الاسلامية ورئيس مجلس سياسة أئمة الجمعة، إن الانفصالية ليس لها مكان بين أبناء محافظة سيستان وبلوجستان وسكان هذه المحافظة هم تجسيد للوحدة.

العالم- ايران

وصرح حجة الإسلام والمسلمين الحاج علي أكبري، اليوم الثلاثاء ، في تجمع لعلماء وشيوخ ومختلف شرائح المجتمع في مدينة خاش: إن أبناء سيستان وبلوجستان قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن النظام الإسلامي والثورة الإسلامية.

وتابع: إذا اطلق أحدهم كلمة (الانفصال) فقد يكون ذلك هو مطلب المتغلغلين أو من جاءوا من الخارج وأخذوا الاموال ولا هوية لهم وان يطلق ذلك عندكم فهو مخطيء لانكم مظهرللغيرة ووالحماسة والرجولة .

وقال ممثل قائد الثورة الإسلامية ورئيس مجلس سياسات أئمة الجمعة : إن القضايا الأخيرة التي حدثت في سيستان وبلوشستان آلمت قائد الثورة الاسلامية وقد أوعز بالتحقيق في هذه القضايا بشكل دقيق.

واوضح انه عندما تم احراق شاب شيعي من قبل مثيري الشغب فان ذلك آلمكم ، ونحن أيضًا نشعر بالالم عندما يتعرض أحد البلوش للأذى.

وافاد حجة الإسلام الحاج علي أكبري: في إيران الإسلامية ، لدينا طاقات كبيرة ، بما في ذلك وجود قائد الثورة المعظم والدستور وبوجودهما لن تواجه البلاد طريقا مسدودا .

يتبع...

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