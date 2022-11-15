توقيف 48 شخصا من المُخلين بسوق العملة الاجنبية في طهران

العالم- ايران

ونقلاً عن البنك المركزي في تقرير له اليوم الثلاثاء، قال رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في طهران: إنه وفي اطار تنفيذ خطة مكافحة المخلين بسوق العملة الاجنبية والموفرين لأهداف الإرهاب الاقتصادي فقد تم خلال الفترة من 3 الى 14 نوفمبر الجاري اعتقال 48 من المخلين بسوق العملة الاجنبية من قبل كوادر شرطة الأمن الاقتصادي في طهران.

واضاف: انه تم خلال عمليات شرطة الامن الاقتصادي ضبط عمليات اجنبية بقيمة 235 مليار ريال وعلى اثر ذلك شهدنا توقف الاتجاه التصاعدي لسعر العملة الاجنبية واتجاهه النزولي في الأيام الأخيرة.