الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

توقيف 48 شخصا من المُخلين بسوق العملة الاجنبية في طهران

توقيف 48 شخصا من المُخلين بسوق العملة الاجنبية في طهران
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في العاصمة الايرانية طهران عن اعتقال 48 من المخلين بسوق العملة الأجنبية خلال الايام الاخيرة.

العالم- ايران

ونقلاً عن البنك المركزي في تقرير له اليوم الثلاثاء، قال رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في طهران: إنه وفي اطار تنفيذ خطة مكافحة المخلين بسوق العملة الاجنبية والموفرين لأهداف الإرهاب الاقتصادي فقد تم خلال الفترة من 3 الى 14 نوفمبر الجاري اعتقال 48 من المخلين بسوق العملة الاجنبية من قبل كوادر شرطة الأمن الاقتصادي في طهران.

واضاف: انه تم خلال عمليات شرطة الامن الاقتصادي ضبط عمليات اجنبية بقيمة 235 مليار ريال وعلى اثر ذلك شهدنا توقف الاتجاه التصاعدي لسعر العملة الاجنبية واتجاهه النزولي في الأيام الأخيرة.

روابط ذات صلة

إيران.. تفكيك خلية ارهابية في خوزستان

تفكيك عصابة دولية لتهريب الأسلحة في خوزستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

توقيف 48 شخصا من المُخلين بسوق العملة الاجنبية في طهران

بالفيديو.. تعرف على الخطة السرية لتقويض ايران

ممثل قائد الثورة: الانفصالية لا مكان لها بين أبناء محافظة سيستان وبلوجستان

مخبر: نسعى من خلال زيادة حصة الفرد الى ازدهار الاستثمارات

الكشف عن سبب حريق مطار بغداد الدولي

لجنة الامن القومي النيابية تصوت على لائحة انضمام ايران الى منظمة شنغهاي