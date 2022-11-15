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بعد 'غانتس'.. 'يائير لابيد' یعربد رفضا لتحقيق 'إف بي آي' بشأن مقتل أبو عاقلة

بعد 'غانتس'.. 'يائير لابيد' یعربد رفضا لتحقيق 'إف بي آي' بشأن مقتل أبو عاقلة
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد الثلاثاء، "إن [إسرائيل] لن تسمح بأن "يستجوب" مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جنودها بشأن مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة".

العالم - الإحتلال

وأكد لابيد في تغريدة على تويتر"لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة".

ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفدرالي بدأ تحقيقا في مقتل أبو عاقلة .

وفي وقت سابق من اليوم ،وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، كان قد أكد على رفض تل ابيب أي تحقيق خارجي وقال:إن "قرار وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في "وفاة" شيرين أبو عاقلة خطأ فادح"، وادعى أن "الجيش "الإسرائيلي" أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا، تم عرضه على الأميركيين وتمت مشاركتهم بالتفاصيل" مشددا على أن [إسرائيل] "تقف خلف جنودها"ولن تتعاون مع أي تحقيق خارجي کما"لن نسمح بالتدخل في شؤون "إسرائيل" الداخلية"، على حد وصفه.

جدير ذكره أنه خلصت تحقيقات أجريت بواسطة منظمات حقوقية مستلقة ووسائل إعلام دولية وجهات رسمية فلسطينية إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاصة أطلقها قناص صهيوني في مدينة جنين المحتلة، وبعض هذه التقارير أشار إلى أن استهداف الصحافية الفلسطينية كان متعمد.

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