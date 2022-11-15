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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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القوات الامنية الايرانية: تعتقل مجموعة إرهابية مسلحة في سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان كانت تخطط لاستهداف احد الاماكن العامة
رئيس وزراء الإحتلال المنتهية ولايته يائير لابيد: تل أبيب لن تسمح بأن يستجوب مكتب التحقيقات الفدرالي جنودها في مقتل الصحافية شيرين أبوعاقلة
ا ف ب: مقتل شخصين في قصف أوكراني على منطقة بلغورود الروسية
الصحة الفلسطينية: إصابة طفل برصاصة مطاطية أسفل العين اليمنى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة سنجر بمدينة دورا بالضفة الغربية
وكالة الانباء العراقية: فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي وتسعف 3 عمال أصيبوا بالاختناق
أ ف ب: الصليب الأحمر الدولي يعلن وصول أول قافلة طبية إلى تيغراي شمال اثيوبيا بعد اتفاق السلام
مصادر فلسطينية: أكثر من 20 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي ببلدة العيساوية في القدس المحتلة
وكالة الانباء العراقية: فرق الدفاع المدني تتجه لإخماد حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال الاسرائيلي عند مفرق بلدة كفيرت أثناء انسحابها من بلدة برقين غرب جنين بالضفة الغربية
مصادر فلسطينية: مقتل مستوطنين اثنين و 4 إصابات منها ثلاث في حالة حرجة خلال عمليتي طعن ودهس في مستوطنة أرئيل بسلفيت
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-11-2022
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الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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