استغراب لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية من رفض الهبات المجانية

العالم - لبنان



وأكد اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري على ضرورة إقرار قانون الكابيتال كونترول بما يضمن استعادة حقوق المودعين ووضع حد لتهريب الأموال إلى الخارج واسترداد ما هرب منها.

وشدد اللقاء، على أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، باعتباره حاجة وضرورة وطنية لانتظام عمل المؤسسات، لاسيما إجراء المشاورات لتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالتصدي للتحديات والمشكلات التي تواجه البلاد على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق حذر اللقاء من مخاطر إطالة امد الشغور في منصب رئاسة الجمهورية على الأوضاع كافة". كما حذر من "مخاطر الارتهان من قبل البعض للإملاءات الخارجية في هذا الاستحقاق الوطني الذي يجب أن يتم إنجازه لبنانياً، وعلى قاعدة التوافق بين مختلف الكتل النيابية، بسبب عدم امتلاك أي فريق أكثرية نيابية تمكنه لوحده من انتخاب رئيس للبلاد.

واكد على إيلاء قضايا الناس الأولوية في إيجاد الحلول لها. لا سيما حل مشكلة الكهرباء ، التي تكبد الإقتصاد والمواطنين خسائر جسيمة، وتتسبب بأعباء تثقل كاهلهم، معربا عن "استهجانه من عدم قبول الهبتين الإيرانية والروسية، رضوخا للعقوبات والإملاءات الأميركية، خصوصاً وأن هذه الهبات تسهم في توفير مبالغ مالية طائلة تحتاج إليها خزينة الدولة، وتؤمن نحو عشر ساعات تغذية من الكهرباء، مما يساعد مؤسسة كهرباء لبنان على استعادة نشاطها والوقوف على قدميها.

وختم البيان بإدانة الإعتداء الصهيوني على مطار الشعيرات في حمص، وخرق طيران العدو للأجواء اللبنانية واستخدامها للقيام بالعدوان المستمر على سورية، ودعوة الخارجية اللبنانية إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن، ومطالبته بإدانة الكيان الصهيوني لانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية. كما دان بشدة الجريمة الإرهابية في مدينة اسطنبول التركية، والتي استهدفت المدنيين، متوجهاً إلى الشعب التركي بالتعزية الحارة، وراجيا الشفاء العاجل للجرحى.