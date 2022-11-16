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شاهد.. حرية التعبير على طريقة قناة 'بي بي سي' العربية

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

قطعت مذيعة قناة بي بي سي العربية حديث مدير شبكة "ايران بالعربي" الاعلامية، محمد حسن البحراني، بعد ان وجه الاخير وعلى الهواء مباشرة انتقادا لاذعا لسياسة قناة بي بي سي الناطقة بالفارسية حيال الاحداث التي شهدتها المدن الايرانية خلال الاسابيع الاخيرة.

العالم- ايران

وبينما كان يوجه "البحراني" انتقادا لوسائل الاعلام الغربية الناطقة باللغة الفارسية والمتواجدة في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا، لدورها التحريضي خلال اعمال الشغب التي شهدتها ايران، ولاسيما قناة (بي بي سي فارسي)،، قطعت المذيعة حديثه بشكل مفاجئ واعتبرت ان قناتها تعتمد معايير خبرية مهنية متفق عليها، مضيفة بأنها لاتسمح بالحديث عن توجهات القناة!.

يشار الى ان قناة بي بي سي العربية التي كانت تسعى على مدى السنوات الماضية لاظهار حيادها النسبي في التعامل مع الملف الايراني خلافا لبي بي سي الفارسية، تحولت هي الاخرى خلال الشهرين الماضيين، الى منصة لقادة التنظيمات الإرهابية وقادة المعارضة المعادية للجمهورية الاسلامية الإيرانية، في نهج اعلامي يعكس ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع حرية التعبير!.

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شاهد.. حرية التعبير على طريقة قناة 'بي بي سي' العربية

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