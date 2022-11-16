بايدن: الصاروخ الذي سقط في بولندا "من غير المرجح" أن يكون قد أُطلق من روسيا

العالم - الأميرکيتان

واشارت قناة "سي ان ان" الاميركية أن بايدن رد على سؤال عما إذا كان من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الصاروخ قد أطلق من روسيا بقوله: "هناك معلومات أولية تناقض ذلك"، وأضاف: "لا أريد أن أقول ذلك حتى نحقق بشكل كامل، ومن غير المرجح أن الصاروخ تم إطلاقه من روسيا، لكننا سنرى".

ولم يقدم الرئيس الأمريكي معلومات أخرى عن مصدر الصاروخ، وكان يتحدث بعد أن عقد محادثات مع قادة آخرين لمجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جزيرة بالي الإندونيسية.

هذا وذكر الرئيس البولندي أندريه دودا، في خطاب، أن بلاده "لا تعرف من أطلق الصاروخ الذي تسبب في انفجار"، مشيرا إلى أن الصاروخ "أنتج على الأرجح في روسيا" حسب قوله.

وأضاف دودا، خلال كلمة ألقاها من مكتب الأمن القومي في وارسو: "نعمل بهدوء وبطريقة هادئة للغاية"، حيث حث على الهدوء وطمأن بلاده على دعم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتابع أن الولايات المتحدة ترسل خبراء لإجراء تحقيقات مشتركة. وأكد الرئيس البولندي أن بلاده رفعت حالة التأهب لقواتها العسكرية.

* واشنطن: وزارة الدفاع الروسية لا تبحث عن الاستفزازات نهائيا ونعمل لكشف حقيقة سقوط الصواريخ على بولندا

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية والحكومة البولندية تعملان سويا لكشف حقيقة ما حصل في الأراضي البولندية.

ووفقا للوزارة: "نحن جاهزون للوقوف بجانب الحلفاء والشركاء، ولكن نحن لا نعرف طبيعة ما حصل بالتحديد، هنالك تقارير جاءت من بولندا وينتابنا قلق إزاءها ونحن نعمل مع الناتو وبولندا لمعرفة الحقيقة، نحن مطلعون على هذه التقارير، لا يمكن أن نؤكدها لكننا نتبع الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة".

وأضافت: "نحن نقف مع الناتو ودوله وشركائنا، ونحن نعتبر الناتو أحد أهم الأحلاف في العالم، لكننا لا نريد الخوض في الفرضيات وسنتخذ الإجراءات المناسبة للوصول الى الحقيقة".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، الى أن وزارة الدفاع الروسية لا تحاول التصعيد ولا تبحث الاستفزازت نهائيا، مضيفة، "نحن نعمل على جمع المعلومات ونقيم ما يأتينا من الجانب البولندي، وننتظر كشف ملابسات الحادث، وإذا ثبت أن ما حصل كان هجوما متعمدا من موسكو، سنتخذ ردا مناسبا".

* البنتاغون: لا يوجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا

كما صرحت وزارة الدفاع الأمريكية، بأنه لا يوجد معلومات مؤكدة بشأن أنباء سقوط صاروخين روسيين في الأراضي البولندية.

وأضاف البنتاغون: "نتعامل بمنتهى الجدية مع التقارير عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا، نحن واضحون تماما بشأن الدفاع عن كل شبر من أراضي دول الناتو، نأخذ سلامة قواتنا في بولندا وغيرها على محمل الجد، وواثقون من إجراءات الحماية لكننا لن نستبق الأحداث".

* الدفاع الروسية: تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد

هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية ان تصريحات وسائل إعلام ومسؤولين بولنديين حول سقوط صواريخ "روسية" في منطقة برزيودوف ، هي استفزاز متعمد.

ووفقا لبيان الوزارة: "التصريحات الصادرة عن وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين عن السقوط المزعوم لصواريخ روسية في منطقة بلدة برزيودوف هي استفزاز متعمد من أجل تصعيد الموقف. لم تقم القوات الروسية بتوجيه ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود البولندية".

وأشارت الوزارة إلى أن الحطام الذي نُشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، زعمت إذاعة راديو "ZET" البولندية عن مصادر غير رسمية، مقتل شخصين بسبب صاروخين سقطا داخل أراضي البلاد.

ووفقا للإذاعة، "سقط صاروخان في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة برزيودوف بمقاطعة ليوبليانا على الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة، "أصاب الصاروخان آلة تجفيف حبوب، ما أسفر عن مقتل شخصين. والشرطة والجيش في مكان الحادث".