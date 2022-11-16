الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني للصحافيين: ما يهمنا في المفاوضات وتبادل الآراء حول الاتفاق النووي هو مصالح الشعب الايراني

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عالم دين بحريني يضرب عن الطعام

لماذا تتأخر الزيارة الصينية للسعودية؟

كنعاني: استراليا غير مؤهلة أخلاقياً لتقديم مواعظ عن حقوق الإنسان

ناشط سعودي يطالب حكومة إبن سلمان بالإفراج الفوري عن "الأمير عبدالله بن فيصل"

شاهد.. غزة تحتفي بعملية سلفيت وتناصر الضفة والقدس

المبعوث الأممي يحث القادة الليبيين على إحراز تقدم بملف الانتخابات