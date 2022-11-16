أهم عناوين الصحف الإيرانية صباح اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

ابرار ..

وزارة الخارجية .. إجراءات الحظر الأوروبية الأخيرة غير قانونية وتدخل سافر بشؤون إيران الداخلية .

خراسان ..

الغرب يعود لسياسة ضغوط الحد الأقصى الفاشلة ضد إيران بإنقياد أوروبي للإملاءات الأمريكية.

سياست روز ..

التزوير في الإنتخابات البحرينية يثير حفيظة حتى مرشحين مدعومين من النظام الخليفي نفسه .

مردم سالاري ..

وزير الخارجية يؤكد لنظيره العراقي ضرورة إلتزام العراق بتعهداته الأمنية لجيرانه .

جوان ..

مصرع ثلاثة صهاينة وإصابة أربعة في عمليتين إستشهاديتين بالضفة الغربية المحتلة .

وطن امروز ..

مصرع نحو تسعة وعشرين جنديا ومستوطنا صهيونيا بعمليات إستشهادية بالضفة منذ مطلع العام .

جمهوري اسلامي ..

قمة مجموعة العشرين تبدأ أعمالها بأندونيسيا بجدول أعمال حول الإقتصاد العالمي وأوكرانيا .

افتاب يزد ...

الرئيس الصيني يؤكد ضرورة إيجاد المجتمع الدولي أرضية مناسبة لوقف إطلاق النار بأوكرانيا .

آرمان امروز ..

محافل سياسية عراقية تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء السابق بقضايا فساد إداري .

ايران . ..

النظام السعودي يشن حملة إعتقالات واسعة جديدة ضد منافسي ومناهضي بن سلمان.

عصر ايرانيان ..

البرلمان اليمني بصنعاء يشجب بشدة ما وصفه بالتحركات الأمريكية والفرنسية المشبوهة بجنوب اليمن .

- كيهان ..

تفاقم الأزمة الإقتصادية في الغرب .. شركة أمازون تطرد عشرة آلاف موظف دفعة واحدة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن قمة مجموعة العشرين باندونيسيا في مقالها ( إجتماع يفتقر لمسحة صداقة )..

قمة مجموعة العشرين في بالي باندونيسيا تبدأ اعمالها اليوم وسط توقعات ان تدور النقاشات حول محوري الازمة الاقتصادية في العالم واوكرانيا .

"هناك ثلاثة تكتلات بمجموعة العشرين, تكتل يتبع أمريكا ضد روسيا والصين, وآخر يميل للتعاون مع الصين لضرورات إقتصادية"

وتكتل ثالث لبلدان تتخذ مواقف مستقلة ووسطية قدر الامكان .

ومن هنا يبدو واضحا ان قمة بالي ستكون مسرحا لعمليات شد وجذب بين ثلاثة تيارات غير متجانسة الرؤية والاهداف حول سبل خروج العالم من ازماته الاقتصاية الرئيسية وكذلك حول الازمة الاوكرانية.

وهذا يعني اختتام هذه القمة ببيان توصيات والتقاط صور تذكارية فحسب.

جمهوري اسلامي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الذي ينبغي على البرزانيين فهمه).. كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

ايران دعت الحكومة العراقية وسلطات اقليم كردستان العراق مرارا لمنع نشاطات وتواجد الجماعات والتنظيمات الارهابية المسلحة المعادية للجمهورية الاسلامية في ايران باراضي هذا الاقليم بشمال العراق. لكن هذه الجماعات واصلت اعمالها التخربيية واضطرت ايران لتوجيه ضربة لمقار ومواقع هذه الجماعات قبل اقل من شهرين, الا ان سلطات الاقليم واصلت تجاهلها لهواجس وتحذيرات ايران مما حتم توجيه ضربة اخرى لهذا الجماعات مؤخرا.

"إن سلطات إقليم كردستان البرزانية لم تتعاون بالشكل المطوب وسمحت لهذه الجماعات الإرهابية بإستئناف نشاطاتها التخريبية "

واغلقت بذلك ابواب حل المشكلة عبر خيار التنسيق والحوار وهو الخيار الذي تحدث عنه وزير الخارجية العراقي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية مؤخرا.

ان على السلطات البرزانية باقليم كردستان العراق ان تفهم وتدرك جيدا بان ايران لن تسمح بتواجد اية جماعات وتنظيمات ارهابية انفصالية قرب حدودها, وعلى السلطات البرزانية تفادي الانزلاق في اية مخططات امريكية صهيونية تراهن على تواجد مثل هذه الجماعات بشمال العراق لزعزعة الامن والاستقرار بايران .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في تقريرها (خنجر عربي بقلب الكيان الصهيوني)...

ردود فعل الصحف الصهيونية في تل ابيب على تأييد نظم التطبيع العربية لقرار الامم المتحدة الاخير ضد الكيان لصهيوني, تدل على ان هذا الكيان لا يرضى باقل من الاستسلام والخضوع الكامل من قبل هذه النظم لسياساته ومخططاته التوسعية العدوانية ,

"الصحف الصهيونية إعتبرت دعم دول التطبيع لقرار المنظمة الدولية بإدانة بناء المستوطنات بأراضي 1967 خنجرا عربيا بقلب "إسرائيل"" .

وهذا يعني ببساطة ان الكيان الغاصب يتوقع من دول التطبيع العربية رفض حتى حل الدولتين للقضية الفلسطينية ويتوقع منها تاييد كل مشاريعه ومخططاته التوسعية العدوانية من دون نقاش, ويعني ايضا ان الصهاينة يرون ان التطبيع تسهيل لإبتلاع ما تبقى من فلسطين .

ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن الحرب الاوكرانية في مقالها ( الحرب بعد تحرير خيرسون )..

ليس من الواضح بعد فيما اذا كان الانسحاب المفاجئ للقوات الروسية من مقاطعة خيرسون الاستراتيجية جنوب اوكرانيا, قرار تكتيكي لمرحلة هجومية روسية لاحقة ام لتفادي هجوما واسعا للجيش الاوكراني, ولكن في كل الاحوال يمكن القول ..

"إن هناك تساؤلات جدية عن المنحى الذي ستأخذه الحرب بعد هذا التطور الذي قد يشجع الجيش الأوكراني على مواصلة تقدمه"

فموسكو اكدت بعد هذا الانسحاب ان منطقة خيرسون ما زالت روسية طبقا للاستفتاء العام فيها وهو ما تتجاهله كييف تماما في استعداد لشن هجوم على دونيتسك هذه المرة. ان احتمالات التصعيد الميداني مطروحة تماما لكن في خضم قعقعة السلاح هناك مؤشرات رغبة لدى الاطراف المعنية باستئناف المفاوضات ايضا وربما لتفادي الانزلاق بحرب استنزاف طويلة تماما .

وطن امروز ..

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة وطن امروز عن تحركات قوى اجنبية في تقريرها ( فرنجية يقترب من المنصب الرئاسي )..

البرلمان اللبناني فشل في خمس جلسات تصويت في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للعماد ميشال عون بعد انتهاء مهامه الرئاسية .

" إن فرنسا تنشط بأجواء الإنتخاب الرئاسي بلبنان لإقناع الأحزاب المسيحية حول المرشح سليمان فرنجية زعيم حزب المردة"

وهناك تحركات فرنسية لاجراء اتصال بسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية وكذلك بجبران باسيل رئيس حزب التيار الوطني الحر في هذا السياق. الى جانب ذلك هناك تحركات سعودية في هذا المجال بالتنسيق مع جعجع فيما يبدو ان السفارة الامريكية تميل للمرشح ميشيل عوض في السباق الرئاسي بلبنان .