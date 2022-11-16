مسؤول في حزب الله: نريد رئيس يحمل همّ البلد ولا يطعن المقاومة بظهرها

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وخلال رعايته لقاء تكريميًا أقيم في بلدة حناويه الجنوبية لقارئات العزاء في منطقة جبل عامل الأولى، سأل ناصر: "هل أنّ مفهوم السيادة لدى البعض في لبنان يكمُن في أن يتفاوضوا ويتآمروا مع الذين يحاصرون البلد ويضغطون عليه وعلى شعبه، دون أن يتفاوضوا ويتفاهموا مع أبناء وطنهم من أجل إنقاذه؟".

وقال ناصر: "نحن السياديّون، لأننا من حرر هذا البلد، ودفع خيرة شبابه شهداء من أجل تحريره، ونحن من حميناه وما زلنا نحميه من مخاطر الأعداء ومشاريعهم، ونحن من منع دخول الإرهابيين إلى بلدنا الذين كانوا يهدّدون الكيان اللبناني بأجمعه وليس فئة من الشعب اللبناني، فهذه هي السيادة، وهذه هي الوطنية".