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مسؤول في حزب الله: نريد رئيس يحمل همّ البلد ولا يطعن المقاومة بظهرها

مسؤول في حزب الله: نريد رئيس يحمل همّ البلد ولا يطعن المقاومة بظهرها
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أكّد مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر "ضرورة أن يتفاهم جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان على رئيس للجمهورية يحمل همّ البلد وقادر على إنقاذه، ولا يضعف أمام إملاءات الدول الخارجية لا سيما أمام الإملاءات الأميركية، ولا يطعن المقاومة التي هي قوة لبنان بظهرها"، معتبرًا أن "من يرفض هذا الأمر، فهذا يعني أنه ذاهب لاختيار رئيس كي يستهدف المقاومة ومعها شريحة كبيرة من الشعب اللبناني".

العالم_لبنان

وخلال رعايته لقاء تكريميًا أقيم في بلدة حناويه الجنوبية لقارئات العزاء في منطقة جبل عامل الأولى، سأل ناصر: "هل أنّ مفهوم السيادة لدى البعض في لبنان يكمُن في أن يتفاوضوا ويتآمروا مع الذين يحاصرون البلد ويضغطون عليه وعلى شعبه، دون أن يتفاوضوا ويتفاهموا مع أبناء وطنهم من أجل إنقاذه؟".

وقال ناصر: "نحن السياديّون، لأننا من حرر هذا البلد، ودفع خيرة شبابه شهداء من أجل تحريره، ونحن من حميناه وما زلنا نحميه من مخاطر الأعداء ومشاريعهم، ونحن من منع دخول الإرهابيين إلى بلدنا الذين كانوا يهدّدون الكيان اللبناني بأجمعه وليس فئة من الشعب اللبناني، فهذه هي السيادة، وهذه هي الوطنية".

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مسؤول في حزب الله: نريد رئيس يحمل همّ البلد ولا يطعن المقاومة بظهرها