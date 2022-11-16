بلجيكا: نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا

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وأضافت الوزيرة في بيان أن "التحقيقات مستمرة ولا يوجد حاليا ما يشير إلى أنه هجوم متعمد".

وأفادت وسائل إعلام بولندية مساء 15 نوفمبر بسقوط صاروخين في قرية بشيفودوف في لوبلان فويفوديشيب في شرق بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

من جهته أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو والشركاء في مجموعة السبع الكبار (G7) بأن الصاروخ الذي سقط على الأراضي البولندية أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ونفت وزارة الدفاع الروسية أي ضربات من قبلها على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، وأكدت أن الصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية. ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية"، هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لوكالة "نوفوستي"،" لم تتمكن صواريخ كروز الروسية من الوصول إلى بولندا، لكن صواريخ S-300 الأوكرانية التي يتم إطلاقها بشكل غير طبيعي يمكن أن تطير إلى هناك".