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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مصادر للعالم: استهداف الناقلة النفطية في بحر عمان هو مخطط محور التطبيع العربي الصهيوني لخلق ضجة إعلامية تستهدف ايران وقطر
أسوشيتد برس: إصابة ناقلة نفط في هجوم بطائرة مسيرة قبالة عمان
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لا يوجد لدينا برنامج حول استضافة وفد من الوكالة الدولية في دهران حاليا
رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية: إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الخارجية الايراني للصحافيين: سنستمر في المفاوضات بقوة سعيا لالغاء الحظر عن ايران
وزير الخارجية الايراني للصحافيين: ما يهمنا في المفاوضات وتبادل الآراء حول الاتفاق النووي هو مصالح الشعب الايراني
وزير الخارجية الايراني للصحافيين: أميركا من خلال وزراء خارجيات بعض الدول تبلغنا أنها على عجلة من أمرها فيما يخص الاتفاق النووي
وزير الخارجية الايراني للصحافيين: آخر ما تبادلنه من رسائل بيينا وبين الاميركيين حول الاتفاق النووي كان قبل ثلاثة أيام
وزير الخارجية الايراني للصحافيين الأميركيون يراؤون في تصريحاتهم فهم على تواصل معنا دائما حول الاتفاق النووي
الخارجية الايرانية تستدعي السفير الاسترالي بشأن تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي حول ايران
أهالي قرية البولادية بريف القامشلي يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش
اعترض أهالي قرية البولادية بريف القامشلي اليوم بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من ست عربات حاول الدخول إلى قريتهم وطردوه من المنطقة.
العالم-سوريا
تصنيف :
العالم الاسلامي
سوریا
كلمات دليلية :
ريف القامشلي
قرية البولادية
أهالي قرية البولادية
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