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أهالي قرية البولادية بريف القامشلي يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي

أهالي قرية البولادية بريف القامشلي يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعترض أهالي قرية البولادية بريف القامشلي اليوم بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من ست عربات حاول الدخول إلى قريتهم وطردوه من المنطقة.

العالم-سوريا

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