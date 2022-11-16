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مصادر للعالم: استهداف الناقلة النفطية في بحر عمان هو مخطط محور التطبيع العربي الصهيوني لخلق ضجة إعلامية تستهدف ايران وقطر

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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