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مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون مستوطنة "شاكيد" غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص

الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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