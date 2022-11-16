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العراق وبريطانيا يؤكدان على تعاون بناء بين بلديهما

العراق وبريطانيا يؤكدان على تعاون بناء بين بلديهما
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، على التعاون البناء بين العراق وبريطانيا.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي".

وأضاف البيان، أن "الاتصال شهد البحث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على التعاون البنّاء، في ضوء الشراكة المستمرة بين العراق والمملكة المتحدة، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين الصديقين".

وتابع انه "جرى خلال الاتصال الإشارة الى دور العراق الريادي في المنطقة، وجهوده في محاربة الإرهاب، وتأكيد التزام الحكومة البريطانية على مواصلة الدعم للحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وفي مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار ومكافحة آثار التغيرات المناخية".

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