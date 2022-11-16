رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية يلتقي بوزير الخارجية المصري

العالم - إيران

وقال نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية علي سلاجقة على هامش المؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) الذي يجري حاليا بشرم الشيخ في اللقاء مع وزير الخارجية المصري رئيس لجنة إقامة المؤتمر سامح شكري: أكدت إيران في اجتماع وزراء البيئة الإقليميين الذي عقد الصيف الماضي في بيان لها على ضرورة تشكيل منظمة التعاون الإقليمي والصندوق الإقليمي للبيئة.

وفي معرض شكره على إقامة المؤتمر، قال إنه على الرغم من العقوبات الأميركية القاسية ضد إيران فإنها حققت تقدما كبيرا في المجال البيئي.

بدوره قال سامح شكري: إن حضور الوفد الإيراني على مستوى نائب رئيس الجمهورية في هذا المؤتمر مؤشر على أهمية قضية تغير المناخ والعلاقات بين البلدين.

وأكد: لقد اكتسب تغير المناخ أهمية خاصة بعد اتفاق باريس وحزمة غلاسكو، وهذا يجعل مهمتنا أكثر أهمية.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى التعاون والتفاعل بين إيران ومصر من خلال عضوية مجموعة الـ77 والصين والمصالح المشتركة في كثير من الحالات وقال إن تحقيق أهداف المؤتمر يستدعي تعاون جميع البلدان.

يذكر أن فعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، انطلقت ابتداء من يوم الأحد الماضي، وهي قمة عنونها البلد المضيف مصر بالـ"لحظة فارقة" في التعامل مع قضية التغير المناخي.

ويحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، ويشارك نحو 30 ألف شخص في القمة التي ستستمر لأسبوعين.