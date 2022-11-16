السفير الكازاخستاني: زيادة بنسبة 9.3% في التعاملات التجارية مع إيران

العالم - إيران

وبمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة في كازاخستان التي ستجري في 20 تشرين الثاني//نوفمبر الجاري، كتب أورازباي مقالا جاء فيه: من الناحية الاقتصادية، تعمل حكومتنا بنشاط على تحسين مناخ الاستثمار في كازاخستان، وجعلها أفضل مكان للاستثمار في المنطقة.

وأضاف: هذا أمر مهم خاصة من ناحية تعزيز التعاون بين كازاخستان وإيران في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار التي أدى إلى اتفاقيات تم التوصل إليها في 19 يونيو من هذا العام خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية "قاسم جومارت توكاييف" إلى إيران.

ولفت إلى أن حجم التعاملات التجارية في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 شهد زيادة قدرها 9.3% بقيمة 350.2 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع: نتوقع أن نرى مزيدا من النمو في حجم استثماراتنا المتبادلة في المستقبل القريب ولهذا نوفر جميع الشروط اللازمة للمواطنين الإيرانيين لزيارة كازاخستان دون تأشيرة لمدة 14 يوما، كما نوفر رحلات مباشرة بين طهران -ألماتي - طهران وجرجان - أكتاو - جرجان.